Lunedì 18 Giugno 2018, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 17 Giugno, 22:15

Vuoi vedere Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds giovedì 21 giugno all'Arena Flegrea di Napoli? Vuoi goderti una notte rock grazie a «Il Mattino»? Vuoi curiosare dietro le quinte di un evento internazionale, vedere da vicino, e tra pochi fortunati l'ex Oasis protagonista del cartellone del festival «Noisy Naples 2018»? Non devi fare altro che rispondere a una semplicissima domanda: come si chiama il nuovo album inciso da Noel Gallagher con gli High Flying Birds? Invia la tua risposta all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime quattro esatte saranno ricompensate con un biglietto per il concerto e un invitpo al soundcheck party precedente, in cui potrà seguire da vicino le prove dello show a porte chiuse.Soprannominato «il re del britpop», Noel Gallagher è stato il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, il gruppo inglese indie rock, fenomeno mondiale degli anni 90. Da sempre chitarrista solista e seconda voce della band, è l'autore di gran parte dei testi e delle musiche che hanno reso il gruppo famoso in tutto il mondo.Dopo lo scioglimento della sua band, con cui non si è mai esibito a Napoli, ha intrapreso la carriera da solista formando gli High Flying Birds, debuttando con l’album «Noel Gallagher's High Flying Birds», in cui figuravano due canzoni già esistenti sotto forma di demo nel periodo con gli Oasis. Poi è uscito il secondo album,quello del nostro quiz, che ha debuttato alla posizione numero 1 in Gran Bretagna, segnando un record importante ovvero quello di essere il decimo album di Noel a raggiungere la prima posizione in classifica.