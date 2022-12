Gelo, “L'ultima notte” online su tutte le piattaforme digitali

Fuori su tutte le piattaforme digitali e su Youtube con il video ufficiale, “L’ultima notte”, il nuovo singolo di Gelo prod. Poison Beatz. Un brano scritto dall’artista dopo la rottura di una relazione che faceva fatica a finire, perché da entrambe le parti c’era ancora un po’ la voglia di salvare questo amore. Nonostante la sofferenza della rottura, Gelo, che nelle canzoni mette la sua vita, cerca di ricordare anche i momenti più belli passati insieme a lei e i tanti tentativi per recuperare il rapporto ormai perso.

Gelo, classe 2000, al secolo Angelo Giaccio, nato e cresciuto a Marano di Napoli, ha iniziato a scrivere all’età di 14 anni ma solo nel 2020 la sua scrittura incontra la musica. «Ho frequentato la scuola fino al secondo anno delle superiori. Sono stato anche promosso e avrei continuato ma era necessario che io iniziassi a lavorare – racconta Gelo –. Ho imparato cose leggendo libri e ogni sera affidavo ai diari i miei pensieri e le mie emozioni. In quelle pagine mettevo racconti delle mie giornate, i miei stati d’animo e storie ascoltate in giro. Ci ho messo tempo a creare un legame tra parole e musica perché quando ci provavo non mi piaceva quello che creavo. Oggi la musica è il mio rifugio. La vivo da quando mi sveglio e per tutto il giorno. Ho un piccolo studio in casa. Mi metto le cuffie e scrivo tanto».

Nel 2020 Gelo esce dal suo isolamento e pubblica il suo primo singolo “I miss you”. Poi ne arriva un altro “Ricordo” (sempre nel 2020). Il terzo singolo di quell’anno è “Cicatrici” in feat con i ModerUp. Nel 2021 escono “Distanti” e “Passi”. Questo è anche l’anno della svolta per Gelo: Cristian De Rosa (Imperial Management) e Daniele Signoriello (33 Music Management) lo inseriscono nel loro roster e inizia una progettualità che ha portato l’artista all’apertura dei live dei big della scena rap, tra cui Geolier e Shiva; sul palco di RTL 102.5, in occasione del Pizza Village sul Lungomare di Napoli; e in tanti club d’Italia per esibizioni sue. Nel 2022 escono “Ammor malat” e “L’ultima notte”.