Geolier, la nuova villa da sogno a Pozzuoli: sauna, idromassaggio e vista su Capri

Geolier cambia casa. Il rapper dei record, definito da molti come l'artista rivelazione dell'anno, si è spostato da Napoli (rione Gescal, dove è nato e cresciuto) alla zona flegrea. Nonostante il successo, nel primo periodo della sua carriera, Geolier aveva deciso di non cambiare radicalmente il suo stile di vita continuando a vivere nella casa di famiglia. Solo negli ultimi giorni delle voci hanno rivelato che l'artista sarebbe pronto ad acquistare una casa da sogno tra Pozzuoli e i Campi Flegrei.

Insomma, non esiste la paura per il bradisismo. Le voci sempre più allarmate riguardo la precaria situazione, non hanno fermato il rapper nell'interessarsi ad una supervilla situata in quelle zone. Total white e ultrapanoramica avrebbe un affaccio mozzafiato su Capri e Nisida.

Molto minimal nello stile, è una casa su tre livelli di circa 400 mq con tutti gli optional e i comfort.

Secondo le informazioni trapelate, la casa dovrebbe avere ben 7 bagni, 4 camere da letto, una zona relax, palestra privata, sauna e idromassaggio. Alcune immagini della villa, sarebbero disponibili sui social grazie all'agenzia immobiliare al quale Geolier si sarebbe rivolto. La zona, notoriamente luogo di case di lusso e magnifici parchi, sarà arricchita dalla presenza di una delle figure della musica italiana più influenti degli ultimi anni.