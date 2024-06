Geolier, firmacopie “Dio lo sa”: dodici ore di fila per il fenomeno napoletano

Geolier è un fenomeno. Non ci sono dubbi a riguardo. Le conferme arrivano dal suo terzo album, “Dio lo sa”, una perla rap destinata a rimanere, che fa d'apripista all'imminente tour negli stadi, in arrivo il 21, 22 e 23 giugno allo stadio Diego Armando Maradona. Un risultato sorprendente per il primo artista in assoluto, internazionali inclusi, a esibirsi con una tripletta consecutiva nel monumentale stadio della città.

Così, per la presentazione del disco, pubblicato il 7 giugno, il rapper ha dato la priorità assoluta alla sua “gente”. C'è chi ha aspettato in piazza Ciro Esposito, a Scampia, anche 7-8 ore, sotto al sole cocente, pur di assistere all'anteprima. Allo stesso modo, tre giorni dopo, migliaia di ragazzi (si parla di cinquemila presenti) si sono riversati nell'instore del centro commerciale Vulcano Buono di Nola.

Un firmacopie, quello di ieri, 10 giugno, cominciato alle 17 e conclusosi alle 5... del mattino! Dodici ore in fila per ottenere una foto e un autografo sul cd appena acquistato, con Emanuele Palumbo, 24 anni da Secondigliano, che malgrado la stanchezza, ha accolto tutti col sorriso.

Quello che emerge, in fondo, è il quadro di sempre (ma anche un'organizzazione da rivedere): Emanuele, detto Geolier, conserva la stessa disponibilità e gratitudine degli inizi, malgrado il successo travolgente.