È vero che «Il coraggio dei bambini», album più venduto del 2023, era un disco doppio, ma «Dio lo sa» ci va vicino, con le sue 21 tracce, 21. Certo, qualcuna la conosciamo già da tempo, a partire dalla cassa dritta di «I p’me tu p’te», l’esercizio di stile di «El pibe de oro», la ballata-duetto con Ultimo («L’ultima poesia»).

Ma è tanta roba davvero quella che Geolier ha messo dentro «Dio lo sa», il suo atteso nuovo album, in uscita domani, alla vigilia della partenza del suo tour (il 15 giugno, dallo stadio di Messina) destinato all’apoteosi in casa, il 21, 22 e 23 giugno, allo stadio Diego Armando Maradona, un triplice sold out, record assoluto.

Di quello parla «6 milioni di euro fa», scritto mentre Emanuele Palumbo dal rione Gescal scopriva quanto, letteralmente, valeva in quel momento: «Aggio fatto primma ‘o stadio ca nu’ figlio, chillo è stato già riempito cu’ ‘na cifra e cu’ ‘na firma. Ma che film m’aggio visto aiere sera dint’’a curva A... Song’’o sindaco... song’ Varenne dint’’a pista... so’ D’Alessio, so’ Daniele, so’ Troisi... So fernute troppo ampresso sti’ biglietti comme quanno ascette Michael Jackson...».

Poi Manu si guarda indietro, tutto è successo molto, ma molto velocemente, troppo in fretta: «Nun sapevo ch’era fa, sei milioni di euro fa, stevo sempe sulo je iettato, diecimila frate fa...». Mai nessuno aveva raccontato l’arrivo spietato del successo così, come una voce di dentro, come lo spirito frastornato di chi si scopre ricco venendo dalla periferia scamazzata, di chi si scopre cercato, emulato, inseguito, dissato, odiato, adulato...

Partendo da qui il disco si muove tra flow e melodie, in un personalissimo cocktail newpolitano che già fa scuola, dividendo i brani in confessioni a cuore aperto e canzoni che rientrano nelle regole dell’hip hop, del mainstream urban. A questa categoria appartengono i momenti più convenzionali, sia pur da fuoriclasse delle rime: «Idee chiare» con Lazza, nata nella stessa session di «Chiagne»; la trap di «Si stat’ tu»; «Io t’o giur’» (produzione di Dardust) col «feat» di Sfera Ebbasta; l’inedito sapore country di «Una come te»; l’incontro con Shiva in «Una vita fa» (prod. Mace e Shune); «Episodio d’amore» (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra); il duello con Guè sulle note di «357»; «Bella e brutta notizia» con l’argentina Maria Becerra; il dialogo con Luche’ sul potere delle donne di «Già lo sai»; «Scumpar», «Nu parl, nu sent, nu vec» (con verso che si toglie i sassolini dalle scarpe: «mo’ m’aggio arapi’ n’Eurobet e si torno a Sanremo scummetto ca perdo»).

Di altra pasta, di altro potenziale emozionale sono «Presidente» (prod. Dat Boi Dee e Kermit) che inizia con un campionamento di «Wishing on a star» di Rose Royce e racconta, ad un ipotetico boss di una multinazionale della musica, quanto costa arrivare così in alto e la dedica a Napoli di «Emirates», con l’eco della voce neomelodica di Mavi Gagliardi e la certezza che non basta essere «multiplatino, pluripremiato» per avere quello che davvero si desidera. Poi arriva la title track, «Dio lo sa»: i suoni e la voce partono come per un sermone, dio non è mai nominato, ma è una sorta di testimone delle difficoltà della vita, ma anche dei risultati conseguiti, nonostante tutto: «’E mancanze ca tenevo figliemo manca ‘e cunnasciarrà», racconta Emanuele.

Incipit e conclusione sono in diretto rapporto. Michelangelo produce «Per sempre» che parte come un gospel e in cui Geolier promette di non cambiare a sè stesso, a un amico, a un dio, soprattutto alla sua città, con la consapevolezza di esserne diventato una voce importante, per molti «la voce»: una Napoli «che forse me pesa, pecché songh’io ca’’a mantengo e essa che mantene a me». «Finchè non si muore» parte, invece, da «Love in Portofino», brano di Buscaglion caro al padre di Geolier e poi torna sulla strada, quella di sempre, con la consapevolezza che la vita è una corsa verso la morte, meglio godersela, meglio viverla bene. Non sono i milioni a cambiare il divo venuto dal basso, ma la responsabilità, la consapevolezza che oggi lo fa essere anche più attento ai versi che tira fuori.

«Dio lo sa» dà la parola al coraggio del bambino cresciuto: Manu, dal rione Gescal, 24 anni che queste canzoni le ha fatte uscire alla vigilia di quello stadio che vale sei milioni di euro, ma non gli fa dimenticare chi era prima, chi c’era prima della fama, del successo, dei soldi, della difficoltà di riconoscere i veri amici. Non a caso l’ascolto in anteprima ieri lo ha dedicato a chi era a Scampia, in piazza Ciro Esposito.