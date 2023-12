Geolier soldout al Maradona: raddoppia con una seconda data

La data del 22 giugno 2024 del concerto di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona è già andata soldout, il rapper continua a fare grandi nummeri con il suo disco «Il coraggio dei bambini».

Emanuele Palumbo ha quindi annunciato una seconda data prevista per il giornno seguente, il 23 giugno 2024. Oltre Napoli, il rapper sarà protagonista il atre 3 date in giro per l'Italia: il 15 giugno allo stadio Scoglio di Messina, il 28 all'ippodromo Capannelle per "Rock in Roma", il 6 luglio alla "Fiera Milano live".