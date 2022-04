Arriva il cofanetto dell’album “Older” di George Michael. Per celebrare l’iconico album dell’artista, Sony Music ha annunciato un cofanetto in edizione limitata disponile dell’8 luglio 2022.

George Michael, arriva il cofanetto di "Older" in edizione limitata

Pubblicato per la prima volta nel Regno Unito il 13 maggio 1996 dalla Virgin Records, “Older”, l'iconico album di George Michael, raggiunse l'apice del successo in classifica, dove rimase per tre settimane consecutive passando 35 settimane nella Top 10. L'album produsse sei singoli, due dei quali – “Fastlove” e “Jesus To A Child” - raggiunsero la posizione numero #1, mentre gli altri quattro raggiunsero le prime tre posizioni della classifica. L'album fu un enorme successo a livello mondiale e diventò 6 volte disco di platino nel Regno Unito, oltre che in altri 22 paesi, un risultato unico ancora oggi.

Older fu il terzo album di George come artista solista e lo vide sperimentare nuovi stili musicali ed espandere i suoi orizzonti artistici. Salutato dalla critica come un trionfo, raccontava la storia di un periodo straordinario nella vita dello stesso Michael, che lo ha scritto, registrato e prodotto mentre attraversava uno dei periodi più turbolenti della sua vita professionale e personale. George incanalò tutte le sue dolorose esperienze di vita in uno degli album più personali e sentiti che avesse mai scritto.

Il cofanetto “Older” sarà disponibile dall’8 Luglio 2022 nei formati 2LP / CD / Digitale. Questo bellissimo nuovo cofanetto è un tesoro per i fan e include “Older”, appena rimasterizzato e stampato su vinile 180gr per una miglior qualità audio. Il set include anche “Upper” per la prima volta in assoluto su vinile, così come “Older” e “Upper” su CD. Presentato in una doppia custodia rigida, questo box contiene 5 CD e 3 LP oltre a un libro di 48 pagine in formato 12" x 12", The Story of Older, con un saggio di Dan Davies che racconta i retroscena dell'album con i contributi delle persone chiave che hanno contribuito alla realizzazione del disco, più foto rare e inedite. Il set include anche 3 stampe d'arte 12" x 12" di George.