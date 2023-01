Gianluca Grignani, a Sanremo 2023 con un brano per il padre: «Non ci vediamo da 15 anni, ha sbagliato ma mi manca»

Torna dopo 8 anni in gara sul palco dell'Ariston Gianluca Grignani e lo fa con un brano che è un pugno allo stomaco. “Quando ti manca il fiato" è una ballad rock in perfetto stile Grignani, di quelle che ti lascia senza parole. «Tu verrai o no al mio funerale» è la domanda che si fa il padre durante una telefonata. È una canzone dirompente che rompe il silenzio durato anni tra gianluca e il padre e che apre la porta verso uno spazio in cui il dolore la fa da padrone, tra accuse, rimpianti e perdono. Il brano che Gianluca Grignani presenta a Sanremo 2023 è un testo scritto molto tempo fa ma che neanche l'artista aveva avuto il coraggio di cantare. «È una canzone di cui è difficile parlare perché è una canzone che ha un testo tosto. Ci ho messo un po’ prima di decidere di cantarla e l’ho scritta tempo fa. Però è una canzone che bisogna avere le palle, o non averle, essere incosciente, per riuscire a cantarla». Si racconta al Corriere l'artista che oggi a 50 anni è pronto a ripercorrere il suo passato.

Gianluca Grignani: «A Sanremo un brano per mio padre»

Grignani, racconta della separazione dei suoi genitori, quando lui aveva 18 anni: «Era stata una separazione non gestita, ma non fra padre e madre quanto fra padre e figlio. Lui se ne è andato in maniera poco consona: ha messo in mezzo me. Mi sono sentito solo. Non aveva fatto le scelte che sto facendo io ad esempio». E parla anche dei suoi timori il cantante: «Ho paura di essere simile a una persona che ha fatto errori e che non so se dovrei accusare o scusare. Allo stesso tempo mi manca la sua immagine. Quando mi incontro con l'altro suo figlio sento di avere delle radici . La differenza è che io so dire ti voglio bene e so abbracciare, i miei genitori non lo facevano». Ora però che di anni ne sono passati 32 da quella separazione Gianluca è diventato un uomo e cerca di vedere le cose da un'altra prospettiva: «Mio padre vive in Ungheria e non ci vediamo da 15 anni. Non ha ancora sentito la canzone e non vorrei che gli scoppiasse il cuore...».