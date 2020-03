Gianna Nannini: concerto in diretta Instagram giovedì 12 marzo alle 16 per combattere l'isolamento da Coronavirus

In questo momento storico in cui l’Italia prende misure eccezionali, la musica non conosce frontiere! Gianna Nannini ha deciso di dare un appuntamento eccezionale a tutto il pubblico, giovedì alle ore 16.00, in diretta streaming dalla sua pagina Instagram: un modo inedito di condividere con i suoi fan «l’isolamento in casa» che stiamo vivendo in questi giorni, in cui ognuno di noi deve pensare a ciò che è meglio per la società.



«La cosa brutta di questo virus è la solitudine. Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità. Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza. Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online (come ho visto nella scuola di Penelope) e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme. L’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura. Vi aspetto giovedì alle 16.00» scrive Gianna Nannini su Instagram.



Ultimo aggiornamento: 15:56

Gianna Nannini sarà in diretta dalla suadi Milano, il luogo in cui sono nate tante delle sue più importanti canzoni: si accompagnerà piano e chitarra in un live acustico, risponderà alle domande dei fan e racconterà gli aneddoti che hanno caratterizzato la sua vita nell’amata Milano, che ora si trova a vivere un momento particolare. Sarà un’occasione unica per trovarsi virtualmentecon una delle più importanti cantautrici italiane, in attesa di poterla vedere dal vivo nei prossimi mesi.