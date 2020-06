Gianni Fiorellino, è morto il papà: «Resterai sempre il mio più grande amico»

«Resterai sempre il mio più grande amico, buon viaggio papà!». C’è scritto così nelle poche ma commoventi parole che Gianni Fiorellino ha voluto dedicare sulla in un post sulla sua pagina Facebook al padre scomparso prematuramente ieri pomeriggio.

Il mondo della musica e in particolare dei neo melodici è infatti in lutto per la perdita di Fioravante, il papà di Fiorellino. L’uomo, 67 anni, è colto da un malore ieri pomeriggio al centro commerciale Auchan di Mugnano. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato stroncato da un infarto mentre girava tra i negozi. Una grave perdita per Fiorellino, originario proprio di Mugnano e tra i cantanti neo melodici più amati dal pubblico. A migliaia infatti sono stati sin da ieri i messaggi di affetto, vicinanza e cordoglio alla famiglia da parte dei fans dell’artista. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto evitare la morte di Fioravante Fiorellino.

