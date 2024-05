Gianni Fiorellino, nuovo singolo con Andrea Sannino: la prima esecuzione in concerto al Maradona

Si intitola “Chiammame ammore” il nuovo brano di Gianni Fiorellino inciso insieme ad Andrea Sannino, in uscita sabato 1 giugno e disponibile su tutte le piattaforme digitali distribuito da Altafonte. Un duetto inedito ed una nuova produzione che sancisce, ed avvia per la prima volta, una collaborazione tra i due cantautori napoletani.



«Ci conosciamo da oltre 15 anni - sottolinea in proposito Gianni Fiorellino - dal nostro incontro, nel luglio del 2009, al festival di Castrocaro dove Andrea era in concorso. L'abbraccio fraterno fra noi due e l'immediata espressione di reciproca stima ha, in quella occasione, sancito un'amicizia ed una vicinanza di lunga durata che adesso diventa occasione di condivisione artistica e professionale».

Un'amicizia che si rinsalda grazie ai loro figli ed alla fortuita scoperta che i due piccoli frequentino la stessa scuola.

E così, quasi per caso, durante le sporadiche conversazioni all'uscita in attesa della campanella, nasce l'idea e si gettano i semi di questa nuova collaborazione.

«Ho sempre apprezzato molto - aggiunge Andrea Sannino - il modo con cui Gianni Fiorellino esprime la sua visione ed il suo racconto di Napoli e della sua realtà. Quando mi ha chiesto di cantare con lui, unico ospite del concerto al Maradona, un classico della canzone napoletana, ho accettato subito e con piacere a patto però di realizzare il duetto sulle note e sui versi di un nuovo brano. Se inedita è la nostra collaborazione, inedita deve essere anche la canzone con cui essa ha inizio. E così è stato».

In poche settimane nasce “Chiammame ammore”, una melodiosa ballad, scritta da Gianni Fiorellino, Melania D'Agostino e Franco Desyre, che offre il delicato tessuto musicale della sua partitura a versi molto significativi in cui il sentimento d'amore viene esteso ed amplificato nelle più svariate e possibili accezioni. Amore per la propria compagna, a cui è dedicato, ma anche per i propri cari, per un amico, e per chiunque abbia l'esigenza vitale di sentirsi amato e, per l'appunto, “chiamato amore” come suggerisce il titolo del brano.

“Chiammame ammore” sarà presentato da Gianni Fiorellino e Andrea Sannino in “prima esecuzione” venerdì 31 maggio ai 14.000 spettatori presenti allo Stadio Maradona di Napoli, nel corso di“"Tutto in una notte”, l'atteso “cine-concerto” promosso dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, organizzato dal Teatro Troisi con il coordinamento artistico della Leone Produzioni . Ad aprire la serata, alle ore 20.30, l'anteprima assoluta del film documentario “Aspettami stanotte” con la regia di Luciano Filangieri su un soggetto di Melania D'Agostino e la sceneggiatura di Luca Delgado.

Con Gianni Fiorellino in scena la band formata da Mariano Barba alla batteria, Pasquale De Angelis al basso, Franco Desyre alle tastiere, Maurizio Ponzo alla chitarra, il giovane rapper Hmuff e i danzatori diretti da Teresa Sannino e Donato Eremita.