In oltre trent’anni di carriera ha inciso 17 album (il primo a 11 anni), muovendosi tra i generi e passando dal piano jazz alla partecipazione a due Festival di Sanremo, dal Festival dei due Mondi di Spoleto fino al «Masaniello» di Tato Russo nel 2006. Quindi il ritorno alla canzone napoletana postmelodica.

Gianni Fiorellino approda domani allo stadio Maradona, dove stasera è il turno di Peppe Iodice e di «Peppy night» (in diretta su Canale 21), dando l’avvio all’estate spettacolare che porterà Negramaro, Geolier, Ultimo e Nino D’Angelo, cercando di portare gioia su un campo di calcio che quest’anno ha regalato solo dolore e delusioni. Lo fa con un «cine-concerto» intitolato «Tutto in una notte, come il celebre film di John Landis. Uno show di 3 ore e mezza: si inizia intorno alle 20,30 con docufilm da 90 minuti sulla carriera, e la vita, del quarantaduenne cantautore di Mugnano, seguito da due ore di musica con la band e unico ospite Andrea Sannino.

Una sfida, quella dello stadio, Fiorellino?

«Una scelta premiata dal pubblico, i biglietti sono tutti finiti, 2400 spettatori sul parterre davanti al palco, circa 12.000 in curva, quindi in totale 14-15.000 spettatori. È una grande soddisfazione aprire questi 22 super concerti presentati dal sindaco Manfredi che si terranno tra lo stadio e piazza del Plebiscito. Stiamo con il cuore nello zucchero: è un momento bellissimo della mia vita e della carriera. Sento la tensione e l’emozione, sarà una notte speciale per tutti noi, da mia moglie - che collabora con me - all’organizzatore Pino Oliva».

Che cos’è il suo «cine-concerto»? E perchè un film allo stadio?

«Nella stessa serata un docufilm e un concerto credo non sia mai stato fatto. Voleva farlo De Laurentiis con il docufilm dello scudetto e uno show musicale. Ma poi il progetto si è arenato. Dalle 20,30 proiettiamo in anteprima il docufilm “Aspettami stanotte”, con la regia di Luciano Filangieri su un soggetto di Melania D’Agostino e la sceneggiatura di Luca Delgado, che poi si vedrà a breve su Prime Video. Ma non è un’autocelebrazione».

E cos’è, allora?

«È un racconto della mia vita e della mia carriera, tra gioie e dolori. Sono tanti i momenti duri, quelli della sofferenza post sanremese, quando le cose non giravano. Si racconta la vita di un uomo più che la vita di un artista. Ci abbiamo lavorato tanto, un anno e mezzo di riprese, ricostruzioni, montaggio. Verrà proiettato su tre grandi schermi, che poi resteranno anche per il concerto, per le grafiche, per le immagini, proprio per dare un tocco diverso, molto cinematografico, al tutto».

La collaborazione con Andrea Sannino com’è nata?

«I nostri figli sono compagni di classe e ci siamo visti spesso con Andrea all’uscita della scuola. Il rapporto è diventato molto stretto e allora gli ho proposto di essere l’unico ospite del concerto allo stadio. Io pensavo ad una canzone classica napoletana da fare assieme, lui ha rilanciato: “Facciamo un pezzo inedito che preveda un duetto”. Così mi sono messo a scrivere ed ecco che è venuta fuori “Chiammame ammore” che dalla mezzanotte post concerto sarà disponibile su tutte le piattaforme».

La scaletta?

«Ovviamente tutti i miei cavalli di battaglia, oltre ad un’unica cover, “Tu vuò fa l’americano”, a Carosone ho persino dedicato un pezzo. Naturalmente c’è “Che si”, il mio pezzo più recente che ha fatto un milione di visualizzazioni, 600.000 solo su youtube».

Come tutti gli artisti di questo giugno di «Napoli città della musica» anche lei regalerà un momento solidale.

«D’accordo con il Comune farò delle masterclass presso la Fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio, per i bambini e le madri».

C’è stato un momento in cui pareva destinato ad una carriera totalmente diversa, da attore, da cantautore leggero in italiano. Poi è tornato alla canzone napoletana, neomelodica. Una scelta tormentata o felice?

«Una scelta obbligata dai fatti. E oggi devo dire felice. Perchè vissi anni difficili, di insuccessi. Anche se oggi il termine neomelodico mi si addice poco, direi più ex melodico».