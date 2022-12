Gianni Morandi compie 78 anni, da Mara Venier a Chiara Ferragni: migliaia i messaggi di auguri in attesa di Sanremo

Gianni Morandi spegne 78 candeline. Il cantante festeggia in attesa di Saremo 2023, che condurrà al fianco di Amadeus. Migliaia i messaggi di auguri sui suoi profili social dove posta uno scatto in cui spegne una candelina blu al fianco della sua Anna.

Gianni Morandi, il compleanno in attesa del Festival



Morandi festeggia le 78 candeline con la solita energia che lo contraddistingue. Il cantante non a caso viene definito l'eterno ragazzo per la sua capacità di restare sempre al passo coi tempi. In occasione dei festeggiamenti, Gianni scrive sui social: "Quanti sono? E chi se lo ricorda…".



Migliaia i messaggi ricevuti e tantissimi gli auguri, di Vip e non. Da Mara Venier che scrive "Sei sempre il ragazzo di fatti mandare dalla mamma a prendere il latte". A quelli di Chiara Ferragni che sarà come lui tra i conduttori del Festival di Sanremo. "Auguri Gianni", scrive l'imprenditrice digitale.

E poi gli auguri dell'amico di sempre Lorenzo Jovanotti, compagno di palco all'Ariston durante la scorsa edizione. Biagio Antonacci, Elisa, Antonella Clerici, Carlo Conti e Fiorello, che lascia sotto il suo post una sfilza di cuori rossi.