Gianni Morandi e Jovanotti, ecco il video “L'allegria”

A poche ore dalla clamorosa vittoria degli azzurri a Wembley ecco il video de L’allegria, la nuova hit di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti, e prodotta da Rick Rubin e Jovanotti. La canzone, già suonata in tutte le piazze per i festeggiamenti notturni per la nostra nazionale e candidata a diventare l’inno della ripartenza, è nata così in fretta che correva più veloce di qualsiasi pianificazione. E senza nessun calcolo, arriva proprio oggi in un grande momento di gioia collettiva il video de L’allegria. I riferimenti sono stati subito chiari, semplici ed evidenti. Nel video c’è West Side story, Kusturica, ma anche Paris Texas, Nashville, certi western tedeschi degli anni 70, Bud Spencer e Terence Hill: l’immaginario pop di questo video è talmente esteso che è ormai impossibile risalire al suo vero Dna. Quello che conta è che nato un video nuovo, colorato, entusiasmante, rock ’n’ roll. È il video perfetto per celebrare lo stato d’animo gioioso di “Quant’è bella l’allegria…” che oggi suona ancora più bello. “Un calcio e RIPARTIRE”!

