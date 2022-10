A settembre si vociferava che avrebbe fatto parte della nuova edizione di Amici, poi era arrivata la smentita del diretto interessato. Un mese dopo si torna a parlare di Giovanni Antonacci, ma stavolta non sono più solo rumors. Il figlio ventunenne di Biagio Antonacci e Marianna Morandi debutterà nel mondo del cinema con una grande interpretazione, che ha inorgoglito il nonno Gianni.

Gianni Morandi: «Mio nipote Giovanni come Frank Sinatra»

Come fa sapere lo stesso ragazzo, aspirante rapper, «il 23 ottobre a Roma ci sarà la prima mondiale del film “Lamborghini” dove ho avuto l’onore e il piacere di interpretare il ruolo del leggendario Tony Renis». E aggiunge: «Il film è bellissimo non perdetelo». Nella foto scelta per accompagnare l'annuncio del film, Giovanni sfoggia uno stilosissmo smoking dalla trama luminosa e camicia con gemelli in oro mentre impugna un microfono anni '50. Chioma folta e castana, occhi blu profondi come il mare, sembra davvero un cantante d'altri tempi.

Se ne è accorto anche Gianni Morandi, che sul suo profilo Instagram ha scritto: «Mio nipote Giovanni mi ricorda il giovane Frank Sinatra». Sarà la brillantina, sarà il fascino vintage, sarà la posa, ma la somiglianza è davvero incredibile. «Ma quanto è bello...» commenta ammirata l'amica Mara Venier, mentre molti utenti non possono fare a meno di notare come il ragazzo sia la copia carbone di mamma Marianna. Certo, non si può dire che in famiglia manchi il gene della bellezza. Ora non resta che aspettare di sentirlo cantare.