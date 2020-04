Ultimo aggiornamento: 19 Aprile, 08:00

Gianni Morandi, polemica per la nuova mascherina. Fan furiosi: «Non è possibile». La sua reazione spiazza tutti. Il cantante di Monghidoro ha postato su Instagram una foto con la nuova mascherina. Ma anche stavolta i follower avrebbero trovato qualcosa che non va.Dopo l'affaire sulla mascherina egoista, Gianni Morandi torna sotto la lente d'ingrandimento dei fan. Nell'immagine, l'artista indossa una mascherina grigia. Ma un dettaglio non passa inosservato. «Gianni devi coprire anche il naso con la mascherina», scrivono alcuni follower. E ancora: «Magari copriti il nasino».Con la sua proverbiale educazione, Gianni Morandi replica alle critiche così: «Con la mascherina sbaglio sempre. L'altra volta avevo quella egoista...». Boom di like per la risposta del cantante.