Ci sono nomi, marchi, luoghi divenuti leggendari nello sviluppo delle (sotto)culture rock: magari non sono approdati al mainstream nè sono diventati dna nazionalpopolare, forse la televisione non se ne è mai interessata o l'ha fatto poco e male, ma la storia l'hanno fatta, e di frutti ne hanno prodotti in quantità.

A uno di quei protagonisti, Gianni Sassi (1938-1993), in occasione del trentennale della morte, il 14 marzo, a Milano verrà intitolata addirittura una via, una passeggiata per la precisione, di fianco a un altro spazio pubblico dedicato a Demetrio Stratos, voce degli Area, fiore all'occhiello dell'etichetta Cramps, una delle tante creature che portano la firma di Sassi.

E così, in questo periodo, si fanno i conti con pezzi rilevanti di quei movimenti artistici capaci di farsi largo, in una chiave del tutto indipendente, alternativa e fuori dalle logiche commerciali, a partire dagli anni 70. Sassi fu uno di questi protagonisti, un intellettuale che aveva uno sguardo profondo e circolare, oltre a fondare la Cramps (Area, Eugenio Finardi, Alberto Camerini, Claudio Rocchi, Skiantos) e le etichette ad essa collegate, (la Nova Musicha e la Diverso, centrate sull'avanguardia, con volumi di importanza epocale, intestati a John Cage, Robert Ashley, Steve Lacy, Derek Bailey...). Sassi si occupò di poesia sonora, del primo, sperimentale Franco Battiato, di editoria, con riviste culturali raffinate e illuminate come «Alfabeta» e «La Gola», per aggiudicarsi anche numerosi riconoscimenti grazie alla sua attività di grafico e art director.

A lui, e ai cinquant'anni della Cramps (1972/2022) è dedicato il concerto milanese del 6 aprile al teatro Lirico (sede anche di una memorabile performance di Cage nel 1977): un «come eravamo» ben assortito con Eugenio Finardi, Patrizio Fariselli, gli Skiantos, Lucio Fabbri, Carlo Boccadoro, Jo Squilo. Di lui si occupano un paio di libri: Gianni Sassi, la Cramps & altri racconti di Giordano Casiraghi, per Arcana, indaga anche sui suoi incontri, sulle sue attività meno conosciute di grafico ed autore di campagne pubblicitarie, di responsabile di «Milano poesia». L'altro volume, invece, il Sassi, ricco di immagini preziose, verrà distribuito nelle prossime settimane a opera della rinata iniziativa di Re Nudo, il collettivo che negli anni 70 tanto importante fu nel gettare le fondamenta della controcultura in Italia: per risollevare dall'oblio la rivista ideata da Andrea Majid Valcarenghi, che nel tempo si era dispersa per motivi economici, organizzativi e ideologici, un paio di cavalieri coraggiosi del circuito editoriale milanese, Stefano Piantini e Luca Pollini, hanno rilevato gli archivi e soprattutto la testata, che proprio nelle scorse settimane ha ripreso le pubblicazioni con un primo volume distribuito nelle librerie con l'intenzione di restituire dignità e visibilità alla istanze dell'underground ancora sopravvissuto.

Prospettiva audace e meritoria che Piantini spiega così: «Abbiamo creduto che una voce di questo genere mancasse del tutto, mentre nella società alcune sacche di resistenza sono tuttora nel vive, soprattutto nella volontà di distanziarsi e smarcarsi dal mainstream imperante nei massmedia. Crediamo si possa, si debba ancora raccontare un lato dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'individuo che altrimenti verrebbero soffocati e così ci rivolgiamo ai curiosi, agli spiriti liberi che in questa pagine troveranno punti di vista non declinati sul pensiero dominante: una sorta di rinascimento psichedelico. Tra i nostri programmi imminenti una serie di libri, titoli nuovi o ripescati tra i classici del settore, e anche un progetto ambizioso: il ritorno, nel 2024, del festival del parco Lambro, a 50 anni dalla prima edizione, di cui Re Nudo fu l'azionista di riferimento, e a cui anche Sassi intervenne».