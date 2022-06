Gigi D'Alessio al Plebiscito, la diretta del concerto evento

Il corno rosso sul palco c’è e basta a sfatare la maledizione del venerdì 17 e la minaccia della pioggia, per la quale pure Gigi D’Alessio aveva già pronta una canzone: «Chiove, stu cielo fa paura...». Ma non ce n’è bisogno e i diecimila (seduti) di piazza del Plebiscito, più i curiosi assiepati in piedi oltre le transenne possono applaudire e cantare «Uno come me», la diretta approntata da Raiuno per celebrare i primi trent’anni di melodie del cantore più neoromantico d’Italia.