Gigi D'Agostino torna sui social e posta un sorriso: il primo selfie su Instagram a otto mesi dalla malattia

Gigi D'Agostino è tornato su Instagram a un anno dall'annuncio della sua malattia. Il noto deejay degli anni Novanta, conosciuto anche come “Gigi Dag”, appena un anno fa aveva scritto ai suoi fan di non stare bene, si era mostrato sofferente in una foto mentre per camminare aveva bisogno di un supporto. Nessuna spiegazione, nessuna nuova notizia, fino a qualche ora fa.

D'Agostino ha pubblicato una foto in cui si mostra sorridente, nessuna parola, anche in questo caso, e nessuna spiegazione, ma una serie di emojii lasciano intuire che le cose stiano andando meglio, visto che oltre al suo sorriso mette nella didascalia un cuore e due dita incrociate, quasi a voler dire che il periodo buio sta per essere superato.

A dicembre dello scorso anno, Gigi D’Agostino pubblicò un post su Instagram che preoccupò molto i fan: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un po’ di sollievo». Poi a marzo un secondo post poco rassicurante: «Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore». Il suo sorriso oggi vale comunque più di mille parole.