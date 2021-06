Da domani (venerdì 4 giugno) è in arrivo in radio e su tutte le piattaforme streaming «Assaje», brano che farà da apripista alla tracklist del nuovo «Buongiorno Special Edition 2021» in uscita il 18 giugno, che conterrà tutti i brani della prima edizione di «Buongiorno», con aggiunta di un secondo CD con 12 canzoni, 4 inediti e tanti nuovi feat.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati