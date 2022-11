Gigi D'Alessio e Bono Vox degli U2 si stringono la mano: «Ospite in piazza del Plebiscito»

Uno scatto pubblicato sui social del cantautore napolatano fa sognare i fan.

«Sto cercando di convincerlo a venire come ospite in Piazza del Plebiscito» recita la didascalia della foto che ritrae Gigi D'Alessio e Bono degli U2.

Il frontman della rockband è arrivato in Italia per essere ospite ieri sera a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio e presentare la sua autobiografia “Surrender”.

Gigi D'Alessio gli avrebbe chiesto di essere presente al suo concerto “Gigi - Uno come te - Ancora Insieme”, in piazza del Plebiscito, in programma nelle date del 26 e 27 maggio 2023.

I fan nei commenti si sono dimostrati entusiasti della possibilità: «Chi può rifiutare sul palco con Gigi nella città più bella al mondo e con i fan del Grande Gigi? Nessuno», «È lui che deve convincere a te Gigi D'Alessio», «Vengo di corsa», «Speriamo proprio di sì, grande Gigi».