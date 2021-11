Gigi D'Alessio ma non solo: da Shakira a Gino Paoli, ecco tutte le star della musica finite sotto accusa per reati fiscali

«Colleghi cantautori, eletta schiera, che si vende alla sera per un po’ di milioni, voi che siete capaci fate bene a aver le tasche piene….», cantava nel “L’avvelenata” Francesco Guccini negli anni Settanta. Oggi la Procura di Roma ha chiesto quattro anni di carcere per Gigi D’Alessio, nel processo che l’accusa di reati fiscali, e la sentenza è prevista il prossimo 9 novembre. Ma il cantante napoletano non è la prima star della musica "con le tasche piene" ad essere accusata di avere frodato il fisco.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Gigi D'Alessio, il pm chiede la condanna a 4 anni per reati... LA CONFESSIONE Anna Tatangelo a Verissimo: «Ho saputo dai giornali che Gigi...

Gli altri: da Tiziano Ferro a Shakira

L'accusa nel 2017 aveva chiesto per Tiziano Ferro la condanna ad un anno: la procura lo aveva accusato di di un'evasione fiscale da oltre 3 milioni di euro per avere trasferito fittiziamente la propria residenza in Gran Bretagna tra il 2006 e il 2008 sottraendosi alla tassazione italiana. Poi l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”. L'avvocato di Ferro, Giulia Bongiorno, era riuscita a dimostrare che il trasferimento a Manchester era reale, e non fittizio.

Risale alla scorsa estate la notizia che riguarda la star del pop latino Shakira, che dovrebbe andare a processo per frode fiscale, salvo accordi dell’ultimo minuto con il pubblico ministero spagnolo. Dopo tre anni di indagini, il giudice ha deciso che ci sono “prove sufficienti” per processarla per aver evaso 14,5 milioni di euro di tasse attraverso una rete di società con sedi nei paradisi fiscali. Se condannata, potrebbe rischiare il carcere.

Pandora Papers, da Blair a Claudia Schiffer: ecco come i vip nascondono i soldi nei paradisi fiscali

Se l’è cavata invece Gino Paoli, che pure aveva concordato tramite i suoi legali di pagare a rate i soldi che doveva al fisco, ben 800mila euro. Non pagherà nulla perché l’evasione - hanno deciso i giudici nel 2016 - è sicuramente cominciata prima del 2008, ragion per cui il reato è andato automaticamente in prescrizione.

Gino Paoli indagato per evasione: trattativa con il fisco per saldare il debito

Nel 2015 si è chiuso con il patteggiamento della pena di un anno e due mesi di reclusione e con un risarcimento all'Agenzia delle entrate un "doloroso capitolo giudiziario" che ha coinvolto Gianna Nannini, accusata di una presunta evasione fiscale. Accordo che, oltre alla pena di un anno e due mesi con la sospensione condizionale e la non menzione nel casellario giudiziale, prevedeva anche il dissequestro di una tenuta della Nannini in provincia di Siena. Ben 3 milioni e 750mila la cifra contesa. La cantante aveva spiegato di non essere responsabile dell’ammanco, addebitato invece a “soggetti terzi” di “malriposta fiducia”.

Gianna Nannini, chiesto processo per evasione: «Ha sottratto quattro milioni al fisco»