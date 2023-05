Si definiscono i contorni di «Gigi - Uno come te», lo show di Raiuno con cui Gigi D'Alessio torna - a distanza di un anno - in onda da piazza del Plebiscito, cornice dei suoi quattro concerti sold out nel salotto buono di Napoli. Appuntamento il 26 e il 27 maggio, e poi il 2 e il 3 giugno. La prima data era stata scelta per la diretta su Raiuno, ma per quel giorno i dipendenti di Viale Mazzini avevano indetto uno sciopero che ha costretto lo staff del cantautore partenopeo a cambiare i propri programmi, puntando su una differita. Ora lo sciopero è rientrato, ma lo show andrà comunque in differita, giovedì 1 giugno, in prime time: le riprese saranno effettuate nelle prime due serate, dividendo l'apporto degli ospiti.

APPROFONDIMENTI Geolier e Lazza a Scampia pronti per «Red Bull 64 bars» Mario Venuti: «Il mio samba reggae un ponte tra Napoli e Bahia» Meg, concerto a Palermo con giallo: «Sono stati ritrovati gli strumenti rubati»

Uno spettacolo che si tingerà di azzurro, una celebrazione di Napoli e del Napoli. Ancora una volta condivisa con diversi «friends», anzi amici, come preferisce chiamarli il protagonista, poco propenso all'esterofilia. Ai nomi già annunciati in esclusiva su queste pagine (il figlio Lda e Clementino, che c'erano già l'anno scorso, più Tananai, Serena Rossi, Geolier e Alex Britti), sul palco per duetti, gag e sorprese anche - nuova anteprima per i nostri lettori - Max Pezzali, Pio e Amedeo, Alessandro Siani, Nino D'angelo (pace rifatta tra i due) e Ciccio Merolla, ma l'elenco potrebbe ancora allungarsi.

Inevitabile che la serata diventi anche l'occasione per rifesteggiare il terzo scudetto: «Facciamo vedere al mondo intero quanto è bella la città e come sappiamo festeggiare», suggerisce il cantante di «Annare'», «ma, soprattutto godiamocela: abbiamo aspettato 33 anni, il merito è del presidente De Laurentiis, dell'allenatore Spalletti, della fantastica squadra messa in campo, della mano di D10s perché Diego è sempre con noi, ma anche di chi non ha mai mollato per un attimo i colori azzurri, anche quando eravamo in serie C».

Intanto D'Alessio sta provando arrangiamenti e spettacolo in una sala prove di Agnano, con la band diretta dal maestro Adriano Pennino, da tempo uno dei suoi collaboratori più preziosi e fedeli.

Con il supporto di Rai per il Sociale, durante il programma sarà promossa una raccolta fondi (con il numero solidale 45592) lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica.