Gigi D'Alessio in concerto in piazza Plebiscito a Napoli: è festa per il primo degli 8 show

Tutti cantano in napoletano, stanotte, com’è cambiata la canzone italiana dalla la prima volta in cui Gigi D’Alessio salì sul palco in piazza del Plebiscito: era il 19 settembre 2000, la sua carriera «nazionale» stava decollando, ma tutti gli chiedevano di ripudiare il suo dialetto, anzi la sua lingua, in favore dell’italiano. Il disco, sì, ma in italiano. A Sanremo? Sì, ma in italiano. In classifica? Sì, ma in italiano. In televisione? Sì, ma in italiano. Allo stadio? Sì, ma in italiano.

Lui per un po’ ha fatto buon viso a cattivo gioco, poi, piano piano, è tornato alla lingua della canzone, il napoletano appunto, in perfetta sintonia con il ciclone rap e urban che stava rivoluzionando la scena, senza mai smettere di frequentare anche l’idioma dantesco, che pure tanto bene gli ha portato.

Eccolo così, aprire il suo undicesimo Plebiscito - a fine di questa serie di concerti sarà a quota 18 - con tre campioni dell’hip hop (Geolier, Clementino e Guè) sulle note di «Non mollare mai», e poi far cantare in napoletano praticamente tutti gli ospiti della serata, Umberto Tozzi escluso (con lui, torinese, c’è spazio per un medley tra «Quanti amori», «Gloria» e «Ti amo»).