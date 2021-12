Gigi D'Alessio fermato dal covid. Non sarà sul palco de «L' Anno che verrà» all'Ast a Terni

Gigi D'Alessio fermato dal covid. Non sarà sul palco del "L' Anno che verrà" all'Ast, lo spettacolo di Capodanno che andrà in onda in diretta su Rai1 dalle acciaierie ternane. D'Alessio sarebbe stato uno dei superospiti della serata che accompagnerà i telespettatori dal vecchio al nuovo anno.

E' il cantautore napoletano a comunicarlo sulla sua pagina Instagram: "Purtroppo anche io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi... lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri e soprattutto vi auguro una buona vita".

Intanto a Terni è tutto pronto per il programma condotto da Amadeus che accompagnerà gli italiani verso il 2022.