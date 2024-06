Tutti cantano in napoletano, stanotte, com’è cambiata la canzone italiana dalla prima volta in cui Gigi D’Alessio salì sul palco in piazza del Plebiscito: era il 19 settembre 2000, la sua carriera «nazionale» stava decollando, ma tutti gli chiedevano di ripudiare il suo dialetto, anzi la sua lingua, in favore dell’italiano. Il disco, sì, ma in italiano.

A Sanremo? Sì, ma in italiano. In classifica? Sì, ma in italiano. In televisione? Sì, ma in italiano. Allo stadio? Sì, ma in italiano. Lui per un po’ ha fatto buon viso a cattivo gioco, poi, piano piano, è tornato alla lingua della canzone, il napoletano appunto, in perfetta sintonia con il ciclone rap e urban che stava rivoluzionando la scena, senza mai smettere di frequentare anche l’idioma dantesco, che pure tanto bene gli ha portato.

Eccolo così, aprire il suo undicesimo Plebiscito - a fine di questa serie di concerti sarà a quota 18 - con tre campioni dell’hip hop (Geolier, Clementino e Guè) sulle note di «Non mollare mai», e poi far cantare in napoletano praticamente tutti gli ospiti della serata, Umberto Tozzi escluso (con lui, torinese, c’è spazio per un medley tra «Quanti amori», «Gloria» e «Ti amo»). La romana Elodie e la savonese Annalisa portano a casa il titolo di reginette veraci adottive di cantaNapoli. Soprattutto la prima: è lei la voce misteriosa di «’Nu dispietto», i più lo scopriranno in differita tv, quando, giovedì 13 andrà in onda su Raiuno il meglio delle prime due serate d’alessiane. Ma la proprietà del suo napoletano risalta anche nell’antica «Una storia d’amore», riscoperta per l’occasione: «Io ho sempre cantato in napoletano, a casa mia dettava legge e le canzoni di Gigi le conosco a memoria», racconta raggiante e bella come sempre nel backstage, dove si incontrano anche il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Michele Di Bari, il presidente della Sony Andrea Rosi.

In teoria per la Scarrone la prova dovrebbe essere più difficile, lei viene dal Nord, ma si misura addirittura con «Annare’», il primo grande successo di Gigi, eravamo negli anni dell’impazzimento neomelodico. Nali se la cava alla grande e poi gioca con l’amico/collega realizzando un divertente mash up in cui convivono le loro «Mon amour»: così diverse da incastrarsi per bene, prima di condividere «Sinceramente». Canta in dialetto anche Nancy Brilli, che, durante le prove, si imbuca in mezzo ai coristi, in incognito.

Non tutta la scaletta è destinata alla televisione, ogni tanto le telecamere si spengono, ma intanto D’Alessio mette mano al suo repertorio più antico come a quello del nuovo album, «Fra», alternandosi sul palco grande che dà le spalle alla basilica di San Francesco di Paola con quello più piccino in mezzo ai quindicimila spettatori, davanti a Palazzo Reale. L’orchestra diretta (e «arrangiata») da Adriano Pennino come il corpo di ballo impaginano lo show che vive dei «friends» invitati: c’è Ernia (più Elodie) per «Io vorrei», c’è Francesco Cicchella per una gag cantata tra «Cient’anne» e una «’O sole mio» che diventa «New York New York». Ci sono The Kolors, che non hanno certo problemi col dialetto di «Chiove» e poi fanno ballare la piazza («Karma», «Un ragazzo una ragazza», «Italodisco»). C’è di nuovo Clementino («Come suena el corazon») e, naturalmente c’è Emanuele Palumbo dal rione Gescal, la superstar della serata, dell’estate napoletana, dell’anno: se qui cantano tutti in napoletano, se persino Sanremo ha cambiato regolamento per lui, qualche merito lo deve avere. E sono teneri G&G, Gigi e Geolier (che non ne approfitta per promozionare il nuovo album «Dio lo sa), nel dividere la nuova «Senza tucca’» e poi, di nuovo con Guè, «Brivido» e «Chiagne».

Stasera si replica, ma cambiano i «friends», per la gioia del programma tv: arrivano Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Lda, Arisa; Antonella Clerici ha dato forfait all’ultimo momento. Facile prevedere che, con la classica eccezione che conferma la regola, canteranno ancora una volta tutti in napoletano, la lingua della canzone. Poi nelle prossime repliche - l'11, il 12, il 14, il 15 e il 16 giugno - D’Alessio sarà un po’ più solo, anche se ha già invitato il presidente De Laurentiis per presentare alla folla Conte («palco aperto per lui, anche quando io non ci sono») e non esclude altri amici e altre sorprese. E potrà regalare al «suo» pubblico qualche brano degli esordi in più, improvvisare, lasciarsi andare al piacere di cantare in coro con la «sua» folla. Che già ieri ha fatto la ola per accompagnare «’O posto d’Annare’», «Si to sapessi dicere», «Cumpagna mia», «Non dirgli mai», «Il cammino dell’età», «Fotomodelle un po’ povere», «Buongiorno», «Napule».