Gigi D'Alessio papà per la quinta volta: la giovane compagna Denise è incinta

Gigi D'alessio in autunno diventerà papà per la quinta volta. La sua nuova compagna Denise (di 26 anni più giovane) è incinta. Il settimanale 'Chì, in edicola da domani, pubblica le immagini esclusive del cantautore napoletano in barca mentre accarezza teneramente la pancia della sua compagna.

Per D'Alessio si tratta del quinto figlio: ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Dal canto suo anche la Tatangelo ha voltato pagina e per la prima volta è stata fotografata mente si scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori.