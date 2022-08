Gigi D'Alessio, video regalo per un bambino non vedente di Caivano

Una bellissima sorpresa per un amico. M. è un non vedente, un fedele a cui padre Maurizio Patriciello, parroco in prima linea contro le illegalità, è molto legato. Il suo cantante preferito è Gigi D’Alessio, ed è da sempre appassionato delle sue canzoni. Così il parroco di Caivano organizza un regalo inaspettato per il suo parrocchiano. Contatta il cantante partenopeo per realizzare quel sogno, quella dedica tutta personale. Dopo pochi minuti, arriva un video dell’artista.

La storia viene raccontata da padre Maurizio in un post sui social: «Si chiama M. È un fratello non vedente dalla nascita. Gli voglio tanto bene. Lunedì mattina sono stato a trovarlo. Mi accorgo che impazzisce per Gigi D’Alessio. Lo adora. Penso sia giusto farlo sapere alla persona interessata. Qualche minuto dopo - dico qualche minuto solo - ecco arrivare un video dell’artista per M. La sorpresa è grande. M. è emozionatissimo. Non gli sembra vero. Nei suoi occhi spenti ho visto scoppiare la gioia. Grazie, Gigi. Grazie, fratello dal cuore buono. Credo che lunedì mattina, insieme a me, alla famiglia di M, e ai due “angeli” che vigilano sulla mia incolumità, anche in paradiso hanno fatto festa. Il post in poche ore riceve centinai di commenti per la bellezza di avere reso felice un amico e per l’umanità del cantante dal cuore d’oro, che ha risposto subito all’appello». Alcuni commenti dei tanti fedeli su Facebook: «Con la tua testimonianza, insegni a tutti noi la semplicità dell’amore e di carità nel quotidiano», «Un grande sacerdote dall’umanità infinita e un grande artista di una sensibilità unica».