Gigi Finizio al Palapartenope, doppio tutto esaurito con l'abbraccio di Nino D'Angelo

Nella narrazione omologata dominante in città fa più notizia un teatrino off pur vuoto o una mostra sfigata pur deserta dei due tutto esaurito di Gigi Finizio al Palapartenope, risarcimento minimo, per il cantante e soprattutto per il suo pubblico, del concerto previsto allo stadio nel 2019 (quando ancora si chiamava San Paolo) e di quelli programmati l'anno scorso all'Arena Flegrea, cancellati per Covid. L'ex bambino prodigio della Sanità si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati