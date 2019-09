Gino Paoli non sta bene, rinviato il concerto di apertura del MozArt Box a Portici

Giovedì 19 Settembre 2019, 20:11

Una improvvisa indisposizione ha costretto Gino Paoli a rinviare il concerto di apertura della rassegna «MozArt Box» in programma domani venerdì 20 settembre nella Reggia borbonica di Portici. Da un comunicato diffuso in pomeriggio dall'agente del cantante si apprende che Paoli dovrà osservare alcuni giorni di riposo a causa di una leggera indisposizione. Il Comune ha quindi rinviato al prossimo 30 settembre l'esibizione di Paoli e Danilo Rea. Restano validi per la nuova data i biglietti acquistati in prevendita mentre - fa sapere l'Amministrazione - è possibile rivolgersi alle prevendite convenzionate nel caso in cui si volesse richiedere il rimborso.