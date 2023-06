«Giochi senza barriere» a Napoli, domani la festa gratuita alla Mostra d'Oltremare

«Facciamo concorrenza al Festival di Sanremo», scherzano Mario Porfito e Toni Nocchetti, l'attore e il "papà" dei tanti figli disabili di Napoli, impresari per un giorno, in occasione della festa dedicata ai bambini e i ragazzi più fragili, nel 2004 esclusi dai party dei compagni di classe. In risposta alla delusione per quell'invito, atteso e mancato, viene lanciato il primo appuntamento in Villa comunale poi rinnovato, anno dopo anno, fino all'emergenza Covid. Ma già da un po' la manifestazione è un successo al punto che è meglio organizzarla alla Mostra d'Oltremare.

Superata la pandemia, «Giochi senza barriere» così torna a far sorridere tutti i bimbi di questa città (con una sola distinzione: qui, i disabili non fanno la fila) richiamati da gonfiabili, pony, leccornie. E da artisti come Leo Gassmann, Gigi D'Alessio, Clementino, Sal da Vinci, Andrea Sannino, Mr. Hyde, Jocelyn, Il giardino dei semplici e l'elenco è lungo di quanti domani, 3 gugno, verranno chiamati sul palco di Fuorigrotta da Porfito, presentatore nonché veterano della manifestazione.

L'iniziativa è promossa dall'associazione «Tutti a Scuola» presieduta da Nocchetti, e questa volta ha il patrocinio del Comune. «La sosteniamo con piacere - spiega il sindaco Gaetano Manfredi -, stiamo cercando di dare un approccio integrato al tema della disabilità perché i ragazzi che hanno più bisogno di aiuto necessitano di maggiori attenzioni in tutte le cose che si fanno, dallo sport alla cultura all'accesso, a quelle che sono le infrastrutture, all'uso dei servizi». Luca Trapanese con la figlia Alba, dalla storia dura quanto straordinaria. «C'è bisogno che momenti come questo, in cui le barriere vengono annullate», riconosce forte della sua esperienza in prima persona. «La manifestazione ci obbliga a guardare negli occhi tutte le persone con disabilità», afferma Nocchetti.

Gratuiti l'ingresso e tutte le attività, dai laboratori all'animazione, dagli spettacoli allo sport. Sul palco anche Alfonso Ardito e Bruno Savino. Con Radio Rai Kids Spettacolo, Star Funky "Disney Experience", la Scuderia dei Rappers e il gruppo musicale Città di Marigliano. E, tra i viali, artisti di strada, l'area gonfiabili, il teatro dal vivo: Ole e Ilvia, la compagnia "Le Scimmie" del Piccolo Teatro Sanità con spettacoli di attori e burattini, il Giocoteatro di Libera Manifattura Teatrale, e la compagnia dei Saltimbanchi.

Calcetto, calcio in carrozzina, Napoli Baskin, karate, tiro con l'arco, sitting volley, play for all e scherma. E ancora: visite mediche ed esami eseguiti al momento, senza prescrizione, grazie all'ambulatorio mobile allestito dall'Asl di Napoli, ed è in campo anche il Cardarelli. Cinquecento i volontari impegnati per la riuscita della kermesse. Tra gli stand non mancano le forze dell'ordine: Accademia aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia di Stato. E vigili del fuoco: i più amati, con arrampicate e funi.

M.P.