Giorgia a Sanremo 2023: «Mio figlio ha detto che tiferà per un altro cantante... so' soddisfazioni!»

Giorgia torna in gara a Sanremo, ben 22 anni dopo l'ultima volta. Un annuncio molto atteso, ma che sembra aver colto di sorpresa in parecchi. A partire dal papà della cantante romana, come racconta Giorgia sui social: «Mi scrive mio padre: "Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite?" Genio». Ma non finisce qui. Il figlio di Giorgia ha candidamente ammesso che non farà il tifo per la mamma. L'artista ha raccontato: «A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. So' soddisfazioni».

Quante volte Giorgia ha partecipato a Sanremo? La vittoria nel 1995

Giorgia ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo come concorrente, vincendo la kermesse canora nel 1995 con "Come saprei". L'ultima volta nel 2001, con il brano "Di sole e d'azzurro", classificandosi seconda. In seguito Giorgia è tornata all'Ariston solo in qualità di ospite.

a seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito🙌🏽

sò soddisfazioni 🤷🏻‍♀️@SanremoRai #Sanremo2023 — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

Sanremo 2023, la lista dei cantanti in gara

La lista dei 22 big che prenderanno parte al festival 2023 è stata annunciata oggi da Amadeus al Tg1. Ecco i nomi: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.