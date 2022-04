«Giovani per sempre» di Alan Sorrenti, ecco il nuovo singolo che anticipa l'album

“Giovani per sempre” è il nuovo singolo di Alan Sorrenti che torna dopo vent’anni di assenza dalle scene e quarantacinque dalla pubblicazione di “Figli delle stelle”. Il pezzo, per Ala Bianca Group, anticipa l’uscita del nuovo album in autunno.

Il video della canzone, diretto e animato da Marcello Mosca con l'art direction di Roberto Ortu e la partecipazione di Emiliano Mait Mattia, è nato disegnando su fogli fotogramma per fotogramma, che solo in un secondo momento hanno subito un processo di digitalizzazione. «Voleva che ci fossero le tre versioni dei suoi tre periodi musicali: quando faceva prog e portava i capelli lunghi e la barba, il suo periodo LA con i baffi, i pantaloni a zampa e il completo bianco e il sé contemporaneo, con occhiali da sole arancioni e il mullet. – ha raccontato Marcello Mosca - Ho pensato poi a un incedere grintoso e gagliardo alla John Travolta nella sequenza iniziale di Saturday Night Fever. Quando ne ho parlato ad Alan, mi ha detto che aveva in mente proprio la stessa reference». Alan Sorrenti presenterà “Giovani per sempre” il 28 maggio live al MI AMI (Milano), in un'anteprima assoluta.