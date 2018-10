Giovanni Allevi, inediti e l'Equilibrium Tour a Natale

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 15:36

Giovanni Allevi torna in Italia per Natale alla guida dell'Orchestra sinfonica italiana con l'Equilibrium Tour in versione "Christmas", dal 12 dicembre al 10 gennaio.Il compositore, per l'occasione, regala anche due opere inedite e porterà sul palco anche alcuni ospiti: dal fenomeno appena sbocciato in conservatorio, alla giovane inarrestabile promessa, fino al solista di fama internazionale e ad alcuni fan. «Nello spirito del Natale - afferma Giovanni Allevi - non potevo che fare un regalo a mio modo: presentare al pubblico due mie nuove composizioni scritte negli ultimi mesi, indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente affetto ricevuto durante l'Equilibrium Tour».Queste le date: 12 dicembre La Spezia, 18 dicembre Legnano (Mi), 19 dicembre Milano, 20 dicembre Lugano, 21 dicembre Gorizia, 23 dicembre Cittanova (RC), il 26 dicembre Roma, 29 dicembre Riccione, 3 gennaio San Severo, 5 gennaio Montebelluna (TV), 6 gennaio Torino, 10 gennaio Bologna.