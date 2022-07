Giovanni Allevi torna a parlare della sua malattia: «È un dolore fisico insostenibile». Lo sfogo social

Giovanni Allevi torna a parlare e lo fa ancora una volta sui social. «Ma… l’anima, esiste? Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile. Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia un’energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!». Il tweet dell'artista nato ad Ascoli Piceno, dal tono laconico ma con un velo di speranza, arriva alcuni giorni dopo l'annuncio della sua malattia.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Giovanni Allevi e il mieloma: «La mia battaglia è... IL POST Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, dovrò combattere... MUSICA “The First Embrace”, il nuovo singolo di Giovanni Allevi...

Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, dovrò combattere lontano dal palco»

Allevi torna a parlare con i fan dopo l'annuncio della malattia

Lo scorso 18 giugno tramite la sua pagina Twitter il celebre pianista aveva annunciato di essere affetto da una grave neoplasia: un mieloma multiplo, tumore che colpisce le cellule dei tessuiti ossei. Tantissimi gli attestati di solidarietà e vicinanza arrivati all'indirizzo dell'artista di Ascoli Piceno. «Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco».

Ma… l’anima, esiste?

Secondo me, sì!

Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile.

Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia un’energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!#GiovanniAllevi#ForzaGiovanni pic.twitter.com/YEpr8FkW1R — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) July 5, 2022

Le parole di Allevi avevano scosso l'interà comunità della musica ma anche quella del web. Non hanno tardato ad arrivare gli abbracci virtuali per l'artista che oggi è tornato a rompere il silenzio per la gioia dei fan che aspettavano un segnale positivo da parte del compositore.