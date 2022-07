Giovanni Allevi compone "Mieloma": «Sogno di dirigerlo in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia»

Giovanni Allevi torna a parlare della sua malattia e ancora una volta sceglie i canali social per farlo. «Dal nome “Mieloma” scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza», scrive su Twitter. «Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia».

Giovanni Allevi e la neoplasia

Il musicista ha deciso di condividere il suo percorso con i fan dallo scorso 18 giugno quando, tramite la sua pagina Twitter, aveva annunciato di essere affetto da una grave neoplasia: un mieloma multiplo, tumore che colpisce le cellule dei tessuti ossei. Tantissimi gli attestati di solidarietà e vicinanza arrivati all'indirizzo dell'artista di Ascoli Piceno.

«Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco», aveva detto.