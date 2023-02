Giovanni Allevi e il mieloma, come sta: «Non bene, ma la terapia fa effetto». Il racconto sui social

Giovanni Allevi ci tiene a far sentire la sua vicinanza ai suoi tanti fan, che sui social gli mostrano tanto affetto e solidarietà, per la difficoltà della condizione, la lotta contro il mieloma, che sta vivendo ormai dai mesi. Il compositore di Ascoli, infatti, dall'estate scorsa si è ritirato dalle scene, perché impegnato con tutte le sue forze nelle terapie contro il mieloma. Nel giorno di San Valentino, il maestro ascolano, ha augurato una bella giornata ai suoi estimatori, a cui ha dedicato un ritratto-caricatura che lo vede nei panni di Cupido.

E sempre sui social, Allevi, ha colto l'occasione per un breve cenno alla sua situazione. Il compositore, infatti, si è messo a disposizione per rispondere alle domande dei suoi fans nella virtual room del Club Maestro: «Vi ringrazio per le manifestazioni di affetto e di vicinanza che mi state dimostrando e di cui ho particolarmente bisogno in questo periodo che è forse il più difficile della mia vita», scrive il Corriere Adriatico.

Giovanni Allevi, con una voce lievemente roca e sofferente, ha parlato della sua condizione, ancora molto complessa: «Come sto? Non bene...Anche se la terapia sta facendo suo lavoro, il Mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolari alle vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti forse per sempre».