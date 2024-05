Giulia Tagliapietra, è morta la protagonista del successo de Le Vibrazioni “Dedicato a te”: aveva 46 anni. Lascia marito e due figli

Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni, ha condiviso con i suoi fan una triste notizia: la scomparsa di Giulia Tagliapietra, la donna che nel 2003 ispirò una delle canzoni più amate della band, “Dedicato a te”. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram, dove Sarcina ha espresso il suo dolore e il suo affetto per Giulia con parole toccanti. «In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con lucente armonia. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire?».

Il singolo “Dedicato a te”

"Dedicato a te" ha avuto un impatto fondamentale sulla carriera de Le Vibrazioni. Pubblicata come primo singolo del loro album di debutto, la canzone ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico, diventando un simbolo del rock italiano dei primi anni 2000. Grazie al successo del singolo, l'album ha raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane per le prime due settimane dalla sua uscita, ottenendo infine la certificazione di disco di platino.

Chi era Giulia

La donna aveva 46 anni ed era malata da tempo. Il frontman con lei ebbe un’indimenticabile storia d’amore, quando avevano entrambi vent’anni. Di professione faceva la gemmologa, aveva un marito e due figli. Nel videoclip della canzone Dedicato a te è interpretata da un'attrice. Nonostante la relazione con Sarcina fosse terminata, i due erano comunque legati da una profonda amicizia.

L'annuncio

Nel post su Instagram, Sarcina ha condiviso un fermo immagine del video ufficiale di "Dedicato a te", in cui Giulia era interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia. Ancora prima dei social, Francesco Sarcina ha condiviso il suo dolore dal palco del concerto dello scorso lunedì a Casarano in provincia di Lecce. Quando nella scaletta è stato il momento di “Dedicato a te”, ha detto: «È la prima canzone che ci ha resi conosciuti, è uscita nel 2003 ed è stata dedicata a una persona speciale, veramente immensa, immensamente Giulia….».

Per poi aggiungere: «Giulia che purtroppo stamattina è mancata. È una parte del mio e del nostro cuore».