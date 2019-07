​Giuliano Palma Orchestra, live esclusivo nei Giardini del Fuenti di Vietri sul Mare

Giovedì 11 Luglio 2019, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un live esclusivo nello scenario unico al mondo dei Giardini del Fuenti, una piccola grande perla incastonata in quel gioiello di inafferrabile bellezza che è la Costiera Amalfitana. Successo per il concerto della Giuliano Palma Orchestra, che da sempre si caratterizza per il suo stile originale che unisce generi diversi. La band si è esibita nella struttura di Vietri sul Mare in occasione della presentazione del concept store Iqos, in apertura entro l’anno nella città di Salerno.Dopo aver lanciato Iqos nel 2014 a Milano e dopo una rapida espansione in tutte le principali città d’Italia, Philip Morris ha anticipato così il suo arrivo a Salerno. Philip Morris sta guidando una radicale trasformazione del mondo del tabacco con l’obiettivo di costruire un futuro senza fumo, sostituendo le sigarette con prodotti alternativi senza combustione.«In meno di cinque anni i fumatori che sono passati ad Iqos sono oltre 10 milioni nei 47 Paesi in cui siamo presenti. Di questi, circa il 70% ha smesso completamente di fumare sigarette tradizionali», spiega Daniel Cuevas, Head of RRP Development in Philip Morris Italia. «È indubbio che non iniziare e smettere siano le soluzioni migliori. Tuttavia solo una persona su dieci dichiara di voler smettere di fumare. Per coloro che non vogliono smettere, i prodotti come Iqos rappresentano una valida alternativa, come recentemente riconosciuto dalla FDA americana che ne ha autorizzato la vendita negli Stati Uniti».