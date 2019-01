Giuliano Sangiorgi dei Negramaro sta con Baglioni sui migranti: «Non è politica, ma restare umani»

Domenica 13 Gennaio 2019, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io non sono un jukebox: ho un'anima, un cuore e un pensiero». Lo ha scritto Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in una storia su Instagram ripresa su Twitter dai suoi fan in cui l'artista si schiera apertamente al fianco di Claudio Baglioni dopo la presa di posizione sui migranti durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. «E chiedere alle nostre istituzioni di salvare vite umane non è fare politica - conclude Sangiorgi - ma essere umani».