Giulio, teenager napoletano con la passione per il piano: le sue note arrivano a Los Angeles

Aveva soltanto 13 anni Giulio Mendozza, studente napoletano classe 2007 originario di Napoli - ma trasferitosi da ormai qualche anno a Follonica, in Toscana - quando la sua musica attirò l'attenzione di un famoso pianista dall'altra parte del mondo. L'incontro - soltanto "virtuale" - tra il giovane musicista amante del pianoforte, e il compositore andaluso, è stato possibile grazie alla piattaforma Musescore, sulla quale Giulio ha iniziato a pubblicare, per gioco, le sue composizioni. Lì gli ascolti degli utenti in rete sono aumentati in modo sempre crescente.

A dir poco sorprendente è stata la chiamata di Carlos Marquez, proprietario dell'etichetta discografica Cmdigital diplomatosi alla University of Southern California negli anni '90, rimasto stregato dalla bravura di un ragazzo così giovane. Quindi, in seguito, la collaborazione: negli ultimi mesi il musicista spagnolo ha registrato e ripubblicato i brani del prodigio musicale sulle principali piattaforme per l'ascolto di musica, come Soundcloud, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music. Il loro contratto, per ora, prevede una pari divisione dei ricavi. Le composizioni di Giulio, che circa un mese fa ha compiuto 14 anni, sono passate da appena cinque a sedici. Vale a dire un intero album: "Piano Music of Giulio Mendozza".

I brani sulla piattaforma Soundcloud sono stati ascoltati intanto più di 40 mila volte in tutto il mondo, mentre gli ascolti sul sito Musescore superano addirittura i cento mila. Il ragazzo, che fino a qualche anno fa abitava a Pozzuoli, ha anche scritto due brani a quattro mani con un giovane artista di Creta conosciuto in rete, e uno per orchestra con una musicista di Los Angeles. Nel mese di luglio è stato premiato dal sindaco di Follonica per i suoi meriti artistici.