Giusy Ferreri e il disastro pioggia al Concerto del Primo Maggio: «Non ho potuto esibirmi come volevo»

Avrebbe dovuto aprire la lunga maratona in diretta su Rai3 alle 15.15, ma la sua esibizione è stata segnata dall’acquazzone che si è abbattuto sul Circo Massimo. Giusy Ferreri, accompagnata dalla sua nuova band, i Bloom, è riuscita comunque ad esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio, ma non senza problemi: «Abbiamo fatto tante prove per portare la versione di “È la verità” che si sente su disco.

Purtroppo con il temporale qualcosa è andato storto: le pedaliere non partivano e abbiamo dovuto rinunciare alla parte orchestrale della canzone riprodotta dalle sequenze. Ci siamo divertiti comunque. Speriamo di poter avere altre occasioni». La cantante non ha chiesto agli organizzatori di potersi riesibire: «Li ringraziamo di averci dato ugualmente l’opportunità di suonare, anche se non abbiamo potuto esibirci come volevamo».