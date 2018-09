Gli Emian volano in Francia e Belgio per un tour e suonano per la Rai

Domenica 23 Settembre 2018, 16:36

La formazione campana, per metà metelliana, è pronta ad affrontare un tour in Francia e Belgio, dove sono un'icona del folk-pagano. Stiamo parlando degli Emian che oggi si esibirà come gruppo di punta al Fèffarkhorn di Maserada sul Piave, per poi volare in Francia, il 27 settembre al Sombrero di Amiens ed il giorno dopo al Bobble Café di Lommme.Il 29, infine, tutti in Belgio per partecipare al Maxifolk di Roeselare, un festival internazionale dove suoneranno, ancora una volta, come headliner.«Siamo molto contenti che la nostra musica sia apprezzato all'estero - spiega il bassista Danilo Lupi - e l'invito a queste rassegne come ultima band a salire on stage non fa che confermarci che abbiamo lavorato bene in questi anni; d'altronde, il mese scorso abbiamo suonato, per la seconda volta, in un festival pagano, medieval, fantasy-folk chiamato Castlefest in Olanda, il più importante e grande in Europa. Abbiamo anche preso parte al Foodtock a Calvanico ma dopo i live set ci metteremo a comporre i brani del nuovo cd».Un sound che non può passare inosservato che va dalla cultura dell'area celtica a quella del Nord Europa, passando per ballate medievali e canti sciamanici: la musica degli Emian è una sintesi tra linguaggi e lo spettatore viene accompagnato su cime innevate, in boschi incantati e lungo fiordi scandinavi, per ritrovare, infine, nell'io più profondo, un sentore arcaico e selvaggio che l'uomo ormai ha perso da tempo: il tutto in perfetta sintonia con il Cosmo. Due anni fa, la band ha debuttato in teatro con l’Antigone di Sofocle, adattamento del regista e attore campano Andrea Adinolfi: i musicisti composto hanno composto ed eseguito la colonna sonora della pellicola.