Gli U2 guardano al futuro: «Abbiamo da parte 100 canzoni»

Tutto quello che avreste voluto sapere sul futuro degli U2. Dopo il trionfale concerto inaugurale allo Sphere di Las Vegas dello scorso fine settimana, la band si racconta a Zane Lowe su Apple Music 1 per prepararsi al secondo fine settimana di concerti. Nel corso della conversazione, Bono, The Edge e il direttore creativo del gruppo Willie Williams spiegano l'origine dei luoghi, dei suoni e degli spettacoli che hanno fatto il giro del web. Il gruppo rivela inoltre di avere 100 canzoni «da parte» e di aver anticipato «alcune nuove canzoni incredibili», accennando a un album in arrivo in futuro - aggiungendo che la musica nuova è la ragione di esistere della band.

Bono definisce gli spettacoli allo Sphere degli U2 «un progetto scientifico al servizio dell'arte». «Questo show può portarvi in qualsiasi momento e luogo e farvi sentire come se foste lì. È un progetto scientifico al servizio dell'arte», dice Bono.

Sui vantaggi e le sfide dell'intimità dello Sphere interviene anche The Edge: «La vicinanza è incredibilmente intima. È questo che è così sorprendente. Ci sono 18.000 persone, ma tutti avranno una visione perfetta del palco. Sfortunatamente, con questa incredibile visuale, avremo il nostro bel da fare...». Sul futuro degli U2, The Edge dice che i nuovi brani non mancano e Bono gli dà ragione: «Ce ne sono molti che abbiamo già pronti - dice The Edge - e altri che devono essere rispolverati, ma saranno pronti presto. Ti dico che abbiamo delle nuove canzoni incredibili. Davvero entusiasmanti». Bono aggiunge ironico: «Edge ne ha circa 100 pronte da parte. Io ne ho circa 20... ma Adam ha qualcosa da aggiungere. Larry se ne starà lì seduto a sfogliare l'elenco dicendo: 'Sì, no, questa è spazzatura. Questa è spazzatura. Questa è spazzatura. C'è qualcosa qui che non sia spazzatura?'. Ne troveremo 10. E questo è tutto ciò che è necessario».