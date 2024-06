Greg Rega, nuovo album dopo un anno di attesa, il cantante soul ritorna finalmente sulla scena musicale con una trilogia di brani

Dopo oltre un anno di attesa il cantante soul Greg Rega fa finalmente ritorno sulla scena musicale con una trilogia di brani dallo spirito R'n'B intrisi di atmosfere funk e blues.

Il primo singolo di questa trilogia si intitola «Vita Mia» ed è in uscita su tutte le pittaforme digital il 7 giungo per l'etichette Imusician/Camposound.

Il brano è stato scritto personalmente da Greg, con la produzione di Luigi Ferrara alias CALMO.

Gregorio Rega, in arte «Greg Rega», nasce in provincia Napoli e si affaccia alla musica all'età di 20 anni iniziando ad esibirsi in giro per locali specializzandosi nell’esecuzione di brani di musica black, R&B, Soul e funk, arrivando a collaborare con artisti dal calibro di Clementino, Paura e dj Tyone.

«Vita Mia» narra una toccante storia d'amore dal punto di vista di una donna, esplorando la fragilità di una relazione che potrebbe finire da un momento all'altro ma che al contempo cela il profondo desiderio di ritrovarsi.

Questo tema viene sviluppato nei successivi brani della trilogia, con il secondo pezzo che offrirà la prospettiva maschile della stessa vicenda, mentre nel terzo brano la coppia si riunisce, svelando i motivi dietro le loro scelte.

Questa trilogia non è solo un'esplorazione musicale, ma anche una narrazione visiva con i videoclip che intrecciano le storie raccontate nei brani, creando un'esperienza multisensoriale per gli spettatori.

La sua musica è una miscela di suoni che toccano le corde più profonde dell’anima e regalano emozioni uniche. Dopo oltre sessanta concerti nel 2023, nei prossimi mesi Greg Rega tornerà nuovamente in tournée al fianco di Clementino.