Venerdì 21 Giugno 2019, 01:25

C'è chi lo conosceva già dal 2015, quando lo aveva notato a «The voice of Italy», o, subito dopo, in tour con la sua ex coach Noemi. E chi, soprattutto nella sua Campania, ha imparato ad apprezzare la sua ugola soul dal vivo, con la cover band dedita al culto di Eduardo De Crescenzo, con i suoi Electro Soul, al fianco di Clementino, o in singoli come «Dint'all'anema». Ora Greg(orio) Rega sarà un volto noto, una voce nota, per molte più persone: ha vinto, davanti a Veronica Liberati, la prima - ce ne sarà una seconda? - edizione di «All together now», talent show per cantanti non per forza professionisti, con una borsa premio di 50.000 euro ed un muro di giurati, figuranti, freaks, desaparecidi ed ospiti d'onore di 100 persone, anzi 101, com J-Ax a condurre il gioco lasciando la conduzione a Michelle Hunziker.Con Nek (che ha duettato con Rega «Se telefonando»), Al Bano e Ron ad arricchire il cast, il trentunenne di Roccarainola ha spaccato cantando Pino Daniele («Yes I know my way») ed Eduardo De Crescenzo («Ancora»), fino al gran finale con «Il cielo» di Renato Zero. «Finora ero un aspirante cantante, ora... posso provare a fare un disco davvero», il primo commento del soul singer newpolitano dagli occhi chiari.