«Guapo», il nuovo singolo di Anna Tatangelo, col rapper Geolier un nuovo capitolo musicale

Ultimo aggiornamento: 17:03

, nuovo singolo di, sarà disponibile dal 3 Luglio su tutte le piattaforme streaming e in rotazione sulla radio. Il brano conta il featuring di Geolier, fenomeno della scena rap napoletana e segna un nuovo capitolo musicale per la cantante.Guapo (Believe), nato dalla penna di Geolier e Martina May, prodotto da Dat Boi Dee e mixato da Mixer T, è un cocktail esplosivo in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime e schermaglie, un flow del tutto inedito.L’ingresso di Anna nella scena urban risale allo scorso anno quando con Achille Lauro e Boss Doms ha riarrangiato “Ragazza di periferia”, il singolo cult che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo.Da lì la scoperta di un nuovo mondo, legato però alle sue radici, che l’ha spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti, fino alla nascita di questo primo progetto in studio.