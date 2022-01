Harry Styles annuncia il suo tour 2022: ci sono due date italiane

Harry Styles ha annunciato le nuove date del suo tour 2022. Che in realtà è quello del 2020 ma, causa pandemia, è slittato per ben due volte. Bologna e Torinio che aspettavano il "Love On Tour" prima a maggio 2020, poi a febbraio 2021, ascolteranno finalmente l'artista il prossimo luglio 2022. L'annuncio di Harry Styles è stato pubblicato direttamente sui suoi social. Gli appuntamenti in Italia sono stati fissati al Pala Alpitour di Torino e all’Unipol Arena di Bologna.

APPROFONDIMENTI QUESTIONE DI STOFFA Moda, l'uomo è con la gonna: la rivoluzione è... IL CONCERTO Maneskin, l'ultimo live è uno show: Victoria in topless... LA COPPIA Harry Styles e Olivia Wilde, il video della loro storia d’amore

Come sottolineato più volte, i biglietti acquistati per le date del 2020 e del 2021 rimarranno validi per le nuove date nel 2022.