Holden, finalmente online il nuovo video: "Flute" feat Gemello

L’attesa è finta e il video di “Flute”, il nuovo singolo di Holden in collaborazione con Gemello, è finalmente online.

Nel video di “Flute”, nuovo singolo di Holden feat. Gemello, il regista Nikolaj Corradinov utilizza un metodo di montaggio ininterrotto che permette la commistione tra immagini, colori e stili: Holden e Gemello sono immersi in uno scenario urbano, tra i tetti di Roma e strade notturne in cui i ricordi si confondono con il presente, in una sovrapposizione tra quello che è stato e quello che non c’è più.

“Flute” è un brano dalle sonorità notturne, scure, che racconta del tormento che si prova quando la persona accanto non è più quella che si pensava fosse: “Uno dei pezzi dell’album al quale lavoro da più tempo - ha spiegato Holden - che prende il nome dai flauti del beat e non dal testo, è un pezzo a cui tengo molto. Gemello è entrato ed ha spaccato, mi sta dando fiducia e questo per me è molto importante. Flute parla di quando hai una persona davanti che non è la persona che hai davanti, flute è “anche se sei qui con me, io sono da solo, tu non ci sei più”.

Ultimo aggiornamento: 15:33

