Billy Idol, stella sulla Walk of Fame a Hollywood: «Ho iniziato a fare musica quando non c'era molto di che sperare»

Billy Idol ha ottenuto la sua stella personale nella Hollywood Walk of Fame, una delle passeggiate più famose al mondo. Il musicista è stato omaggiato con l'importante riconoscimento per il suo lavoro svolto nella musica, soprattutto negli anni '80. Dopo 45 anni di carriera e oltre 40 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Billy Idol è una delle icone del punk-rock.

La felicità di Billy Idol

Billy Idol, all'anagrafe William Broad originario dell'Inghilterra, è felicissimo di avere ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame e lo testimoniano gli scatti che il musicista ha pubblicato su Instagram.

Il cantante 67enne ha dichiarato: «Facevamo musica a metà anni Settanta nell'epoca punk-rock: non c'era molto di che sperare allora. Decidemmo che, se non c'è niente, se non c'è futuro, avremmo fatto quel che ci piaceva fare ed è quel che ho fatto io. Ho fatto musica e la amavo».

I successi più grandi

Billy Idol nella sua lunga carriera ha venduto milioni di copie di dischi in tutto il mondo e alcuni tra i suoi più grandi successi sono: "Dancing with Myself", "Eyes without a face" o "The Roadside".